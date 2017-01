Sanne Thijssen Talent van het Jaar: ‘Ik voel geen druk’ (video)

Sanne Thijssen is vrijdag gekozen tot Rabo Talent van het Jaar 2016. De 18-jarige springamazone uit Sevenum volgt Lisa Nooren op. Tijdens Jumping Amsterdam kreeg Thijssen tussen haar wedstrijden door ook nog een cheque van 5.000 euro.

Eerste wedstrijd

Bij haar eerste officiële wedstrijd als Talent van het Jaar kon ze nog geen indruk maken. Thijssen werd in de 1.45-rubriek van de Intergo Prijs op Jumping Amsterdam 30ste. Met haar paard Celine M Z incasseerde ze 4 strafpunten. Daarmee was Thijssen de beste van de niet-foutlozen. Liefst 29 combinaties gingen namelijk naar de barrage, die uiteindelijk gewonnen werd door de Duitser Marcus Ehning met zijn paard Calanda 42.

Reactie

Na afloop had Thijssen nog even tijd om voor de camera van de Hoefslag te verschijnen. ‘Dit voelt super’, zegt ze in de bovenstaande video. ‘Natuurlijk wil iedereen dat worden uit het team, dan is het onwijs gaaf dat ik de eer krijg.’ Thijssen werd vergezeld door haar maatje Hessel Hoekstra. (‘Nee, dat is niet mijn vriendje.’) Hij is stalruiter bij Willem Greve en rijdt Qstar voor Stal Thijssen. ‘Ze kan heel goed rijden’, zegt Hoekstra. ‘Dat is abnormaal. Ze wint ook heel veel.’

Bron: de Hoefslag/Robert Hüsken