Rustig nulrondje voor Zenith SFN in Wellington

De winst het 1.45m direct op tijd op het CSI3*-W in Wellington ging naar een KWPN’er. Het was Vasco (v. Andiamo) met Adam Prudent die de rubriek in een razendsnelle tijd naar zijn hand zette. Laura Kraut stuurde Confu naar plek twee, direct gevolgd door Andrew Ramsay met Stranger.

Amerikanen dus die de eerste trom slaan in Wellington. Toch zijn er wel wat buitenlanders aanwezig. Vele Ierse ruiters zijn in het zonnige Florida neergestreken om hun paarden voor te bereiden op het buitenseizoen en ook een enkele Belg, Olivier Philippaerts bijvoorbeeld, zoekt de palmbomen op.

Philippaerts deed het rustig aan in deze eerste hogere rubriek, maar niet zo kalm als Jeroen Dubbeldam. Hij liet SFN Zenith N.O.P. de grote plas overvliegen om na Jumping Amsterdam zelf ook het vliegtuig te pakken. Met twee strafpunten vanwege het overschrijden van de tijd was het duo goed voor een 20e plek.

Op dit moment is de rubriek bezig waarin pupil Wilton Porter zal starten. Want naast zelf rijden, is Dubbeldam natuurlijk ook in de VS om zijn leerlingen bij te staan.

Uitslag 1.45m CSI3* Wellington.

Foto: Remco Veurink