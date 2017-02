Robert Smith over quarantaine-fout: ‘klinkklare onzin!’

Het Britse springteam tijdens de landenwedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten bestond afgelopen donderdag maar uit drie ruiters. De reden daarvan was gelegen in een fout in de quarantainebepalingen, waardoor de paarden van Robert Smith niet konden afreizen naar het Midden Oosten.

De Britten eindigden in de landenwedstrijd, zonder wegstreepresultaat, met 37 strafpunten roemloos op een achtste plaats. Alleen Joseph Clayton kon met Con Man JX een nulronde in de eerste manche noteren. Volgens Di Lampard, de Britse bondscoach, was het een grote teleurstelling dat er voor hen geen wegstreepresultaat was.

Te laat

Di Lampard vertelde aan Horse & Hound dat er problemen waren met de invoervergunning. ‘De paarden hadden in de vijftien dagen voor de wedstrijd in quarantaine moeten staan, maar dat ontdekten we pas toen het al te laat was.’

Twee weken geleden nam Smith deel aan het CSI5* in het Franse Bordeaux, zich niet realiserend dat zijn paarden toen al in quarantaine hadden moeten staan. Met KWPN’er Cimano E reed hij nog naar de winst in het 1.45m.

‘Ik ontdekte op het allerlaatste moment dat mijn paarden de twee weken voorafgaand aan de landenwedstrijd in quarantaine moesten staan, in plaats van deel te nemen in Bordeaux,’ aldus Smith.

Klinkklare onzin

‘Pas toen de veterinair de papieren kwam aftekenen kwam dit aan het licht. Het was beslist niet zo dat ik niet wilde gaan, maar ergens onderweg is het mis gegaan. Hier is geen excuus voor, het is klinkklare onzin, ik kan me bijna niet voorstellen dat ik de enige was die dit overkwam.’

Bron: Horse & Hound / Hoefslag

Foto: DigiShots