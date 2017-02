KWPN Select Sale: 62.000 euro voor reservekampioen

Jonkheer de Span werd met €62.000,- het duurst geveilde paard bij de springhengsten in de KWPN Select Sale, eerder op de dag werd de cat. nr 147 uitgeroepen tot reserve van de kampioenskeuring. De zoon van Farfan M uit een Calvin Z-moeder werd aangekocht door het drietal Stal Brinkman, Hans Hendriks en Gerrit-Jan van de Pol.

Met 13.000 euro was Jupiter OMHG (v. Fly Over OMHG) de goedkoopste hengst van de veiling.

Hannu Shi Fan, een Chinese stal, heeft twee hengsten aangekocht. Eén daarvan is het op-één-na duurst geveilde hengst cat. 264 Jumper Verdi (Verdi x Fuego du Prelet), hij werd gekocht voor €48.000,-. Deze stal heeft onder andere de KWPN-hengsten Freedom en Whitesnake. De andere hengst werd ingekocht voor €34.000,- en het gaat hier om cat. 117 James Dean.a (El Clarimo x Indoctro).

Voor dezelfde prijs werd cat. 46 Jadermus PP (Canabis Z x Padinus) geveild.

Bekijk hier alle geveilde paarden en de bijhorende prijzen:

cat. 7 Jan Diamo RT (Andiamo x Nimmerdor) – €18.000,-

cat. 74 Jonk SVG (Chaman x Air Jordan) – €19.000,-

cat. 80 Jozef (Chellsini Z x Carthino Z) – €30.000,-

cat. 112 Julep VM (Dortmund HS x Indoctro) – €16.000,-

cat. 117 James Dean.A (El Clarimo x Indoctro) – €34.000,-

cat. 129 Just Cavalli (Emir R x Cartano) – €16.000,-

cat. 147 Jonkheer de Span (Farfan M x Calvino Z) – €62.000,-

cat. 187 Junior Kannan (Kannan x Diamant de Semilly) – €38.000,-

cat. 195 Jayton (Ludwig’s As x Karandasj) – €26.000,-

cat. 159 Jupiter OMHG (Fly Over OMHG x Corland) – €13.000,-

cat. 270 Joyride (Verdi x Heartbreaker) – €38.000,-

cat. 222 Jilletton (Quality Time x Voltaire) – €15.000,-

cat. 225 Jack (Quasimodo vd Molendreef x Indoctro) – €26.000,-

cat. 252 Jordy Molga (Toulon x Ramiro) – €36.000,-

cat. 277 Joverdi B (Verdi x Indorado) – €15.000,-

cat. 290 Jur-Raijminka (Zirocco Blue x Concorde) – €15.000,-

cat. 148 Jurald H (Farfan M x Farmer) – €17.000,-

cat. 46 Jadermus PP (Canabis Z x Padinus) – €34.000,-

cat. 67 Journey (Casall x Indoctro) – €20.000,-

cat. 194 Jumper (Lucky Boy x Hold Up Premier) – €14.000,-

cat. 264 Jumper Verdi (Verdi x Fuego du Prelet) – €48.000,-

cat. 297 Joinus Blue-N (Zirocco Blue x Voltaire) – €19.000,-

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots