Positieve dopingtest Andretti S van Laura Kraut

Eind oktober werd tijdens het CSI4*-W in Washington het Grand Prix paard van Laura Kraut, Andretti S, positief getest op doping. Tijdens deze wedstrijd ging de combinatie er met het prijzengeld vandoor. Enkele dagen voor Washington pakte de combinatie ook de derde plaats in een 1.45m-rubriek in Tryon.

Uit de test kwam dat de zoon van Corland positief was op een verdoving die plaatselijk werkt, lidocaïne. Dit is één van de middelen die op de dopingslijst van het FEI staat.

Niet geschorst

Kraut en Andretti S hebben geen schorsing gekregen, maar zijn wel gediskwalificeerd van de wedstrijden waarin ze startten.

Bron: Grand Prix Replay/Hoefslag

Foto: Stefano Grasso/GCT