Piet Raijmakers jr. ‘Valentino is een droom’

Piet Raijmakers jr pakte dit weekeinde de Grote Prijs in het nationaal 1.40m klassiek met barrage tijdens Indoor Jumping Nieuwland in Nieuw- en Sint Joosland met de KWPN ruin Van Schijndel’s Valentino.

Roosendaal

De donkerbruine inmiddels vijftienjarige ruin presteert opmerkelijk goed. Eind mei 2016 werd De Grote Prijs in Roosendaal op zijn naam geschreven toen hij in de barrage de concurrentie te snel af bleek te zijn onder Raijmakers met een sterke rit in het parcours op 1.40m.

Hoogvlieger

‘Het is geen hoogvlieger die je iedere week op vier- of vijfsterrenwedstrijden ziet maar het is tóch een paard waar vaker heel wat ruiters ‘last’ van hebben’, aldus een lachende Raijmakers.

Een droom

‘Je kunt je geen fijner en makkelijker paard wensen, hij is gewoon een droom die alles doet en alles kan. Ik heb hem al acht jaar en ook al twee internationale prijzen mee gewonnen (in Oostenrijk en in SenTower Park België) en de landenwedstrijd in Hamina in Finland. Ik zou niet weten hoeveel rubrieken Valentino al gewonnen heeft, maar dat zijn er intuseen heel wat’.

Zonder topper

Raijmakers vervolgt: ‘ik heb natuurlijk in de afgelopen jaren heel wat paarden gehad die net iets beter waren en iedere keer als zo’n paard verkocht werd, had ik hém nog en dan deed hij het weer. Hij is altijd zo’n beetje rond blijven hangen en als ik even zonder topper zat, kon ik toch nog meedoen’.

Dankbaar

‘Het is een paard dat me toch al die tijd in de race heeft gehouden en waar je plezier van hebt want je kunt hem in grote prijzen rijden of snelle rubrieken, hij doet altijd mee en daar ben ik hem behoorlijk dankbaar voor’, aldus een enthousiaste Raijmakers.

Amberlina

De merrie Amberlina, een dochter van Tangelo van de Zuuthoeve, doet op dit moment in de grote prijzen internationaal goed mee en was zesde in de grote prijs van Roosendaal. ‘Die is echter voor de verkoop dus dat is altijd afwachten hoe lang ik deze nog onder het zadel heb, máár dan heb ik altijd Valentino nog! Iedereen praat over een handjevol toppaarden in de wereld maar iedereen kent toch Valentino omdat hij al lang meedoet en bijna overal is geweest’ vult hij nog aan. Amberlina start hij in het CSI***Drachten komend weekend.

Valentino

Trots wil Raijmakers nog vermelden dat hij op het einde van de zomer vorig jaar Valentino nog mee heeft gehad naar Denemarken en Zweden en van de zes starts de merrie vijf keer bij de eerste drie eindigde. ‘Ik was blij dat ik hem mee had genomen!’

Bron: Hoefslag, overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: Leanjo de Koster