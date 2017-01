Patrick Stühlmeyer terug naar Schockemöhle

Patrick Stühlmeyer, die deel uitmaakt van het Duitse A-kader, verhuist van stal Erdmann terug naar de stallen van Paul Schockemöhle.

Aanbod Schockemöhle

Na vijf jaar verlaat de Duitse springruiter de stallen van Bernfried Erdmann in Wallenhorst om terug te keren naar Paul Schockemöhle, waar hij al eerder in dienst was. De reden voor deze wissel is dat Erdmann vanwege zijn leeftijd wil gaan inkrimpen.

Er wordt dan ook verwacht dat er geen vervanging voor Stühlmeyer zal worden gezocht. Erdmann licht toe: ‘Hier zijn er voor Stühlmeyer slechts twee paarden waarmee hij in het internationale circuit mee kan komen. Als hij vooraan mee wil doen heeft hij meer paarden die op dat niveau kunnen acteren nodig en daarvoor kwam het aanbod van Schockemöhle als geroepen.’

Bron: Reiterrevue / Hoefslag

Foto: Foto: FEI/Herve Bonnaud