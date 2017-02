Patrice Delaveau krijgt zoon van Orient Express goedgekeurd

Op de Zangersheide hengstenkeuring van Z-France in Deauville zijn zestien nieuwe hengsten goedgekeurd door de vakjury Heinz Meyer, Luc Tilleman en Eric Levallois.

Haras des Coudrettes kreeg een hengst (nr. 33) goedgekeurd. Be Express (nr. 45) viel bij de oudere hengsten in de smaak. Niet bijzonder is dat deze zesjarige afstamt van Orient Express; we kennen bijvoorbeeld ook de bij het KWPN goedgekeurde Global Express (mv. Laudanum xx). Wél speciaal is dat Be Express werd voorgesteld door niemand minder dan de ruiter van Oriënt Express, Patrice Delaveau.

Onder de oudere goedgekeurde hengsten ook de vijfjarige Calensky Hero Z (Cornet Obolensky), een kleinzoon van voormalig Wereldkampioen Liscalgot, gefokt door Luc Henry en voorgesteld door Krismar Stables. Haras de la Pomme, de Franse stoeterij van de Belg Geert Baertsoen, leverde twee toppers bij de jongste hengsten.

Goedgekeurd:

1 Extra Balle d’Ick (Unik d’Ick x Rubens du Ri d’Asse)

4 Exe du Puits (Utrillo Z x Alexis Z)

5 Balisto vd Schorre Z (Balou du Rouet x Argentinus)

13 E Mail de la Chapelle (Air Jordan Z x Capitol II)

14 Clovis de la Pomme Z (Cadeau de Muze x C Ingmar)

18 Kanada de Vy Z (Kannan x Olympic Star)

19 Ozark vd Bisschop (Emerald van’t Ruytershof x Darco)

21 Bingo Z (Balou du Rouet x Nabab de Reve)

24 Elixir de la Banco (Quartz du Chanu x Glory du Banco)

27 Equinox de la Pomme (Vigo d’Arsouilles x C Ingmar)

33 Djumbe du Rouet (Lux Z x Quaprice Z*Bois Margot)

38 Clayton de Pleville (Hickstead x Cornet Obolensky)

42 Calensky Hero Z (Cornet Obolensky x Radco d’Houtveld)

45 Be Express (Orient Express x Kannan)

48 Vivaldi d’Euskadi (Sandro Boy x Jus de Pomme)

50 Onyx’Jac (Parco x Quercus du Maury)

Bron: Zangersheide

Foto: Remco Veurink