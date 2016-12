Paard Andres Arozarena positief op verboden middel

Tijdens de internationale CSI4* in Coapexpan, Mexico, is Andres Arozarena’s paard La Petite Fleur 6 (v. Lexicon) positief bevonden op verboden middelen. Eerder dit jaar in oktober sprong het duo tijdens de speedclass naar een tweede plaats. Nu is er bij het springpaard Piroxicam aangetroffen.

Piroxicam is een ontstekingsremmer en wordt vaak toegepast bij acute pijn. Het middel staat bij de FEI op de lijst van verboden middelen.

Als gevolgd op de positieve test is de springruiter voorlopig geschorst. De schorsing is ingegaan op 20 december, het moment dat de uitslag van de test bekend gemaakt is. De springruiter is geschorst voor een periode van twee maanden. Een enorm pijnlijk voorval met het WEF (Winter Equestrian Festival) in Wellington voor de deur.

Inmiddels heeft de negenjarige Oldenburgse merrie een andere ruiter. Nicolas Pizarro heeft de teugels van landgenoot overgenomen.

Bron: Equnews

Foto: Remco Veurink