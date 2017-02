Big Star: gapende pony die van bananen houdt

Hij is, als winnaar van Olympisch gouden team- en individuele medailles, één van de beste springpaarden van dit moment. Maar op stal is Big Star net een pony met zijn grote ogen en hoge aaibaarheidsfactor. The Chronicle of the Horse bracht Big Star een bezoekje in zijn stal en sprak met zijn groom Mark Beever.

Droom Skelton komt uit

‘Er zal nooit een andere Big Star zijn. Als hij met pension gaat, ga ik ook met pensioen’, kondigde Nick Skelton aan. Vorig jaar hielp de door Cees Klaver gefokte hengst de droom van de Britse springruiter waar te maken. Het was Skelton in zijn 43-jarige carrière als springruiter nog niet gelukt, maar op de Olympische Spelen in Rio was het zover: hij won individueel Olympisch goud. En op de Olympische Spelen van Londen maakten de twee deel uit van het goud winnende landenteam.

Daarvoor had de nu 59-jarige Skelton meerdere pogingen gedaan om te stoppen met wedstrijd rijden. Natuurlijk was de gebroken nek die hij opliep in 2000 daar voor een groot deel schuldig aan.

Big Star op stal

Als hij niet de wereld aan het rondreizen is, staat de hengst op stal, thuis bij Nick Skelton in het Britse Warwickshire. Big Star is een karakterpaard. Alleen zijn imposante aanwezigheid verraadt dat hij een hengst is. Zodra je bij binnenkomst zijn stalnaam ‘Henry’ uitspreekt, verschijnt er een enorm vriendelijk paardenhoofd over de staldeur en klinkt er een luide hinnik.

Hoewel hij zelfvertrouwen uitstraalt en de look-at-me-uitdrukking heeft die zoveel toppaarden tonen, is Henry voornamelijk ontspannen en ongecompliceerd, volgens zijn groom Mark Beever. Hij is net een knuffelpony met zijn grote, eerlijke ogen en het is moeilijk om niet verliefd op hem te worden. Zegt de man die vorig jaar de FEI award voor Beste Groom won.

Karakter Big Star onthuld

Beever zorgt voor Big Star sinds eigenaren Beverley and Gary Widdowson de hengst als vijfjarige kochten. De groom onthult de karaktertrekken, eigenaardigheden en eigenschappen die Big Star de sterrenstatus geven.

Hij haat het om door water te lopen. Met name plassen vindt hij verschrikkelijk . Volgens Beever is dat alleen maar goed, want dat betekent dat Big Star weet dat water is om overheen te springen.

te lopen. Met name plassen vindt hij . Volgens Beever is dat alleen maar goed, want dat betekent dat Big Star weet dat water is om overheen te springen. Ondanks zijn afkeer voor het bovenstaande staat hij graag in een bubbelbad . Als ze op reis zijn maakt Beever een doe-het-zelf-bubbelbad van een mest-emmer vol water en een tuinslang. Big Star stapt daar rustig in en kan er uren in blijven staan.

. Als ze op reis zijn maakt Beever een doe-het-zelf-bubbelbad van een mest-emmer vol water en een tuinslang. Big Star stapt daar rustig in en kan er uren in blijven staan. Hij houdt van afwisseling in zijn werk. Dat betekent dat Beever hem vaak meeneemt op buitenritten. En hij houdt van hard galopperen op de renbaan van Nick Skelton’s zoon Dan. ‘Hij is zo rustig, dat hij zelfs met de renpaarden en andere merries samen kan lopen. Hij deinst nergens van terug in het verkeer ‘, zegt Beever.

in zijn werk. Dat betekent dat Beever hem vaak meeneemt op buitenritten. En hij houdt van hard galopperen op de renbaan van Nick Skelton’s zoon Dan. ‘Hij is zo rustig, dat hij zelfs met de renpaarden en andere merries samen kan lopen. Hij deinst nergens van terug in het ‘, zegt Beever. Big Star is een plaatselijk idool . Normaal duren buitenritten 45 minuten, maar nu duren ze 2,5 uur aangezien onderweg iedereen een selfie met de hengst wil maken. ‘Hij vindt heerlijk om de hele dag te poseren ,’zegt Beever. ‘Er kwam eens een gehandicapt meisje naar hem toe. Hij deed zijn hoofd omlaag, zodat ze hem kon aaien. Hij was zo lief voor haar.’

. Normaal duren buitenritten 45 minuten, maar nu duren ze 2,5 uur aangezien onderweg iedereen een selfie met de hengst wil maken. ‘Hij vindt heerlijk om de hele dag te ,’zegt Beever. ‘Er kwam eens een gehandicapt meisje naar hem toe. Hij deed zijn hoofd omlaag, zodat ze hem kon aaien. Hij was zo voor haar.’ Hij houdt van routine en wordt raar als je iets verandert. Thuis krijgt hij zijn voer op 7.30 uur, gaat een uur in de stapmolen om 8.30 uur en daarna rijdt Skelton of Beever hem.

en wordt raar als je iets verandert. Thuis krijgt hij zijn voer op 7.30 uur, gaat een uur in de stapmolen om 8.30 uur en daarna rijdt Skelton of Beever hem. Big Star gaapt altijd als je het hoofdstel bij hem op doet. ‘Hij probeert je te laten geloven dat hij te moe is om te werken.’

altijd als je het hoofdstel bij hem op doet. ‘Hij probeert je te laten geloven dat hij te moe is om te werken.’ Hij houdt van rondslenteren en hij wordt door Nick Skelton vaak als tweede kantoor gebruikt. Skelton is namelijk vaak aan het bellen als hij met Big Star door de rijhal stapt.

en hij wordt door Nick Skelton vaak als tweede gebruikt. Skelton is namelijk vaak aan het bellen als hij met Big Star door de rijhal stapt. Big Star deelt zijn stal met een gigantische koolraap, waar hij graag op kauwt. Hij heeft ook een voorliefde voor pastinaak en heel veel andere vruchten, maar bananen zijn favoriet.

Bron: the Chonicle of the Horse

Foto: Remco Veurink