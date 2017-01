Onvrijwillige pauze voor springruiter René Tebbel

Springruiter René Tebbel heeft sinds de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een onvrijwillige rijpauze moeten inlassen. De paarden die hij het laatst onder het zadel had, zijn verkocht.

De drievoudig Duits kampioen rijdt sinds 2014 voor de Oekraïne tot midden 2016 de paarden voor de multimiljonair Alexander Onischtschenko.

Zipper

Tebbel die met de hengst Zipper op plek 19 eindigde in Rio moet nu jonge paarden gaan opleiden. Zipper, die Onischtschenko net als andere paarden kort voor Olympia in Londen aan Paul Schockemöhle verkocht, wordt inmiddels door de Amerikaan Quentin Judge gereden.

Uit roulatie

In oktober 2016 moest Tebbel verstek laten gaan bij de Longines wereldbekerwedstrijd in Lyon vanwege een pasta-achtige substantie in het drinkwater van zijn paard Chacco Son. In februari van 2016 was hij een aantal weken uit de roulatie na een lelijke val.

Trainer

Tebbel wil in de toekomst verder voor de Oekraïne rijden als hij de juiste paarden heeft. Tot die tijd is de 47 jarige vooral als trainer actief. Afgelopen weekend begeleidde hij nog zijn zoon Maurice bij het wereldcup toernooi in Leipzig.

Bron: Neuepresse http://www.neuepresse.de/Sport/Regional/Unfreiwillige-Reitpause-fuer-Rene-Tebbel

Foto: Digishots