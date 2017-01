Onverwacht talent: Draver Dirk blijkt springtopper

Dat sommige Dravers heel behoorlijk kunnen springen is wel bekend. Zo was er in de jaren ’70 de Amerikaanse Draver Bionic Woman die op het hoogste niveau acteerde en ook iedereen kent Jappeloup de Luze, een halve Draver die in 1988 Olympisch Goud won. Maar dat is al lang geleden en vaak zien we op de hogere niveaus toch wel springgefokte paarden en pony’s terug. Tot nu dan, want Dirk uit Zuid loopt tussen de D-pony’s in het ZZ-springen mee.

Dirk’s eigenaresse Amanda vertelt dat Dirk in 2014 aanvankelijk door haar werd aangeschaft als gezelschaps- en recreatiepony. Via kennissen kocht zij de Draver, die niet geschikt was voor de drafsport. Omdat Dirk een D-pony is, kon haar toen veertienjarige zoon Boaz er ook wel op rijden en dat deed hij dan ook! Al gauw sprong de twee over zelfgemaakte hindernissen en wilde Boaz met de ruin op oefenparcours. Dat ging goed, waarna Boaz vroeg of hij een startpas mocht aanvragen.

‘Ze lachen je uit!’

Dat zag Amanda niet zo zitten. ‘Ik zei: “Doe effe normaal joh, ze lachen je allemaal uit!”, maar Boaz is doodnuchter en het kon hem niet schelen wat anderen zouden denken.’ En zo gebeurde het dat de combinatie voor het eerst op springwedstrijd ging. Het gehele parcours werd vanuit draf gesprongen, het commentaar was niet van de lucht, maar ze bleven wél foutloos. Binnen enkele wedstrijden waren ze de B uit en gingen ze door in de L.

‘Boaz trainde Dirk toen helemaal zelf’ vertelt Amanda. ‘Hij mocht niet in de springles meedoen met een Draver, dat vonden ze belachelijk.’ Uiteindelijk werd er wel een passende instructeur gevonden, die de combinatie verder hielp.

Internationaal debuut

Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en zijn Boaz en Dirk ZZ met twaalf winstpunten in de categorie D, iets wat Amanda naar eigen zeggen ‘never nooit’ gedacht had. Eind 2016 maakten Boaz en Dirk bovendien hun internationale debuut, op Jumping de Achterhoek. In het 1.15m. stuurde Boaz zijn Draver en tevens één van de jongste pony’s van de rubriek, gedecideerd naar een zevende plaats.

Dit jaar wordt Boaz zestien en hij mag dus nog één jaar met Dirk internationaal bij de pony’s starten. ‘Het plan is toch wel om dit jaar nog twee internationale wedstrijden mee te pakken en Boaz wil ook heel graag de kring- en regiokampioenschappen met hem rijden’. De plannen voor na 2017 zijn nog niet helemaal duidelijk, Amanda zou het liefst zien dat een jong ruitertje opnieuw met Dirk in de B begint. ‘Het is gewoon hartstikke zonde om hem alleen als recreatiepony te gebruiken.’

Geweldige mentaliteit

Over het antwoord op de vraag hoe Dirk het zover heeft kunnen schoppen is Amanda heel duidelijk: ‘Zijn karakter en geweldige mentaliteit. Er zijn vast duizenden springpony’s die veel meer talent hebben dan hij, maar Dirk gaat er gewoon áltijd voor. Dat in combinatie met mijn zoon, die een enorme klik met hem heeft, zorgt ervoor dat ze zover gekomen zijn.’

Boaz en Dirk in het parcours:

Mayra Versloot voor Hoefslag. Overname zonder toestemming en bronvermelding niet toegestaan.