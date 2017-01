Olivier Philippaerts na 8ste plek: ‘Gegokt en verloren’

Toen Olivier Philippaerts het deelnemersveld van de barrage zag, wist hij dat het lastig zou worden. Liefst 8 concurrenten in de 1.50-rubriek op de zaterdagavond van Jumping Amsterdam. Samen met zijn 9-jarige paard Ikker maakte hij uiteindelijk 2 fouten in de barrage. De Belg besloot het rustig uit te rijden. Ze werden 8ste.

Jong paard

‘Hij is nog jong, hè’, zei Philippaerts tegen de Hoefslag. ‘Het ging in de eerste ronde goed. Er zaten snelle combinaties in de barrage. Daarom moest ik risico nemen. Op de 2de hindernis ging het al mis. Ja, dan weet je genoeg. Gegokt en verloren. Dan moet ik het gewoon rustig uitrijden. Niks forceren bij zo’n jong paard. Het is niet anders.’

Grote Prijs

Philippaerts probeert zondag nog wel mee te doen om de prijzen in de Grote Prijs. Dan niet met de ruin Ikker maar met Cabrio. ‘Die heeft veel ervaring, dus we gaan er proberen bij te zitten’, zegt Philippaerts. ‘Met Ikker ga ik ook naar Hongkong. Of ik ook naar Doha ga, weet ik nog niet. Hangt er een beetje vanaf. Ikker is wel een paard voor de toekomst. Hij heeft veel vermogen en power. Hij moet nog wat makkelijker leren denken en we moeten het dressuurmatig werk nog iets verbeteren. Dat zal het springen ten goede komen en dan kan Ikker hoge proeven gaan springen.’

Bron: Hoefslag/Robert Hüsken