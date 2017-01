Oliver Q en Powerfee verhuisd naar Ierland

Twee hengsten die door Harrie Smolders met succes in de springsport zijn uitgebracht vervolgen hun pensioen in Ierland. Het gaat om de 21-jarige Exquis Oliver Q (v.Quattro) en de één jaar jongere Exquis Powerfee (v.Fedor).

Oliver Q is KWPN- en AES-gekeurd en is een zoon van Quattro B (v.Qredo de Paulstra). Hij werd gefokt uit de prestatiemerrie Euleva (Maykel x Minstreel). Smolders bracht de voshengst internationaal in het 1.40 m uit. Hij won onder andere de wereldbekerwedstrijd in Washington en meerdere Grote Prijzen.

De KWPN-hengst Powerfee stamt van Fedor, uit de prestatiemerrie Toverfee (Erdball xx x Magneet). De bruine maakte vooral furore in snelheidsrubrieken.

Beide hengsten, die mede-eigendom zijn van Ton Kies, zijn voor hun pensioen afgereisd naar Eamon en Gladys McArdle, beheerders van Drumhowan Stud in Ierland.

Bron: Horseman.be

Foto: Remco Veurink