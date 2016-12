Nieuwe aanwinst voor dochter Bill Gates

De twintigjarige dochter van Microsoft-tycoon en ‘de rijkste man ter wereld’ Bill Gates heeft een nieuw paard onder het zadel. Het is de SF-hengst Pacific des Essarts (v. Diamant de Semilly).

De ervaren dertienjarige zwarte was zeer succesvol met de Finse amazone Anne Julia Kontio en won dit jaar de CSI3* Grand Prix van Selva di Val Gardena en een 1.50m-rubriek op het CSI5*-W van Zürich. Via de stallen van Martin Fuchs vertrekt hij naar de VS.

De afgelopen drie jaar schafte Gates al diverse toppaarden voor Jennifer, zoals de KWPN-merrie Zorianda (v. Indorado), die tot en met 1.40m werd opgeleid door Bianca Schoenmakers, (Eurocommerce) New York (v. Verdi), Baton Rouge (KWPN, v. Tangelo van de Zuuthoeve), Pumped Up Kicks en Lord Levisto (v. Levisto Z) en Caddie R (v. Come Back).

Studforlife/Hoefslag

Foto: FEI