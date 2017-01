Nieuw format voor Global Champions League

Eerder werd al bekend dat de Global Champions League van Jan Tops een akkoord heeft bereikt met de FEI. Bij deze nieuwe start hoort ook een nieuw format en er is bekendgemaakt dat de League vanaf nu over twee dagen zal verlopen in plaats van één.

De deelnemende ruiters kunnen niet alleen rekenen op een goed gevulde prijzenpot van maar liefst 10,5 miljoen euro, maar ook op de nodige Longines rankingpunten. Het nieuwe systeem moet de League de uitstraling van een kampioenschap geven.

Opzet

Het eerste deel van de League wordt verreden op de openingsdag van de wedstrijd. Er wordt een vijfsterrenparcours gereden over 1,50 – 1,55m. en de scores van de teams worden bij elkaar opgeteld en meegenomen naar de tweede ronde. Als alle teamruiters gereden hebben, is de klasse open voor de individuele ruiters. Deze ruiters rijden voor het prijzengeld en voor de rankingpunten.

Het tweede deel van de competitie vindt plaats op een zaterdag en is tevens een kwalificatieproef voor de LGCT Grote Prijs. Er wordt een vijfsterrenparcours over 1,55 – 1,60m. gereden. Allereerst gaan de individuele ruiters van start met als doel zich voor de Grote Prijs te kwalificeren. Daarna is het de beurt aan de teamruiters, die de strafpunten uit de eerste ronde hebben meegenomen naar deze tweede ronde. Het team dat de minste strafpunten en de snelste tijd neerzet, wint de competitie. De teamruiters rijden echter niet alleen voor de overwinning in de League, maar ook voor individuele kwalificatie voor de Grote Prijs.

Enkel de beste 25 ruiters uit de tweede ronde plaatsen zich voor de Grote Prijs. Deze rubriek zal bestaan uit een eerste ronde en een barrage. Alle geplaatste ruiters beginnen met een schone lei aan de rubriek.

Bron: Global Champions League / Hoefslag

Foto: Remco Veurink