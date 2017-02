Zoï Snels: ‘Met Zacharov wel’

Op de vraag of hij nog dacht over de tijd van Michael Greve en Emir R heen te kunnen antwoord Zoï Snels stellig: ‘Met Zacharov wel.’ En dus kwam, zag en won hij de VHO Trofee op de springavond van de KWPN hengstenkeuring.

Van nature heel snel

‘Zacharov is van nature heel snel. En was de snelste van de twee paarden die ik in de VHO Trofee reed. Daarom reed ik met Elton John ook eerst de barage, zodat ik daar met Zacharov nog overheen kon. Misschien hadden de andere ruiters in de rubriek wel meer ervaring, maar van de paarden heeft Zacharov de meeste ervaring. Dus kan ik zelf wat risico’s nemen om voor de winst te gaan. Twee paarden in zo’n rubriek starten is inderdaad wel wat druk, maar ik heb een goed team om mij heen en die zorgt er voor dat alles goed voor elkaar is en ik me puur op het rijden kan focussen op een avond als deze. Dat is de kracht van een goed team.’

Toekomstplannen

‘Voor Zacharov zelf begint nu het dekseizoen weer en verder zal hij niet heel veel meer gaan lopen. Wel hoop ik met andere paarden zoals Starpower dit jaar richting de 1.60m parcoursen te gaan. Mijn droom is om in Tokyo mee te rijden en we doen er hier alles aan om op dat niveau te komen.’