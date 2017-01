Nederlandse Esther Bukkems verkozen tot groom van het jaar door Noelle Floyd

Noelle Floyd, het Canadese paardensportblad ‘Vogue’, heeft de Nederlandse Esther Bukkems uitgeroepen tot groom van het jaar.

Jessica Springsteen

De uit het Limburgse Wansum afkomstige 23 jarige Esther Bukkems heeft een bliksemcarrière gemaakt als groom van de Amerikaanse springamazone Jessica Springsteen, die onder ander met paarden als Davendy S, Tiger Lily, Cynar VA succesvol is. Haar nieuwste aanwinst is Fleur De Láube.

Team Springsteen

Eerder dit jaar vertelde Bukkems aan Noelle Floyd dat ze ernaar streeft de paarden zich thuis te laten voelen waar ze ook zijn op de wereld. Het lijkt er echter ook op dat ze zich zelf thuis voelt, waar de paarden ook zijn.

In mei 2015 ging Bukkems deel uitmaken van het team van USA’s Jessica Springsteen en al heel snel was ze goed ingeburgerd. Ze heeft een onuitputtelijke devotie en talent om de paarden van Springsteen in topconditie te houden, zowel thuis als op wedstrijden.

Glamoureuze locaties

Bukkems maakt haar droom waar als professional in de paardenwereld. Springsteen’s 2016 wedstrijdschema bevatte glamoureuze locaties in onder andere Cannes, Monte Carlo, Monaco en Madrid, New Jersey and Wellington en Bukkems ‘thuisbasis’ Nederland. Springsteen traint met de topruiters van de wereld en Bukkems was bij ontelbare klassen, veel overwinningen zoal die in September’s Saugerties $1 Million CSI5* Grand Prix. Ook Springsteen is zich bewust van het feit dat achter ieder succesvol paard ook een goede groom staat.

Altijd toegewijd

De momenten in de spotlight zijn niet te vergelijken met de momenten van ‘alleen Bukkems en de paarden’. Iedere groom kan je vertellen dat samen met de late avonden, vroege ochtenden en kilometers op de weg goed worden gemaakt door de succesmomenten. Of er nu door de wereld of door niemand word gekeken, Bukkems is er voor de paarden, een altijd toegewijde groom.

Bron: Noelle Floyd/Facebook

Foto: Remco Veurink