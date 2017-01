Nederlands een-twee-drietje in VDL Stud Prijs Drachten

Zojuist werd in Drachten de VDL Stud Prijs over 1,45m verreden. Zeventien van de 57 gestarte combinaties wisten zich voor de barrage te plaatsen, wat resulteerde in een Nederlands een-twee-drietje, met als winnaar een hengst van VDL!

Snelle tijden

Sanne Thijssen zette met Ulena, zoals gewoonlijk, een supersnelle tijd van 36,21 seconden neer en leek niet te kloppen. Wout-Jan van der Schans en Capetown wisten echter toch onder haar tijd door te duiken en finishten in 36,10 seconden.

Velen beten zich stuk op die tijd, maar Jur Vrieling, die met VDL Glasgow vh Merelsnest als één van de laatsten aan de start verscheen, knabbelde nog een stukje ervan af. In een zeer gemakkelijk ogende en soepel gereden barrage bleef de teller op 36,03 seconden staan.

‘Oneindig veel vermogen’

Vrieling liet zich begin vorig jaar, toen hij met Glasgow de driesterren Grote Prijs van Arezzo won, al lovend uit over de hengst: ‘Hij pakt goed aan en heeft oneindig veel vermogen. Qua talent kan hij het allemaal makkelijk aan, maar daarnaast wil hij het vooral graag voor je doen.’

Volledige uitslag

Foto: DigiShots