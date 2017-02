Nations Cup-wedstrijden weer van start

Al 107 jaar in de geschiedenis van de internationale paardensport en al 68 jaar in Rotterdam, geniet het publiek van de Nations Cup. Het CHIO is het enige concours in Nederland waar een landenwedstrijd gereden wordt, het pronkstuk van de FEI. Komend weekend start het nieuwe seizoen met wedstrijden in Al Ain (UAE) en Ocala (USA).

Met teams uit vijftig landen is er een record aantal deelnemers. Er zijn in totaal 19 kwalificatiewedstrijden in 19 landen in vier leagues. De finale vindt wederom plaats in Barcelona in Spanje in september van dit jaar. Voor ruiters en bondscoaches dé ultieme kans om als team voor hun land te strijden. Iets wat onze Nederlandse Ruiters in Oranje als geen ander kunnen….

Vele jaren was Nederland zeer succesvol tijdens de competitie. Afgelopen jaar wonnen zij in Rotterdam, maar de de overall overwinning moesten de oranjejassen overlaten aan de Duitsers. De Duitse overwinning werd extra bijzonder doordat het het laatste teamoptreden was van Ludger Beerbaum, een ruiter die we ook vele, vele jaren graag in Rotterdam in actie zagen.

In Europa bestaat de FEI Nations Cup competitie ook dit jaar weer uit 2 divisies. In de Europe Division 2 strijden maar liefst 19 landen waaronder België, Groot Brittannie en Czech Republicdie het afgelopen jaar degradeerden uit Europe Divisie 1. In Europe Division 1, waar het CHIO Rotterdam deel van uitmaakt, zien we Italië dit jaar weer terug.

Persbericht CHIO Rotterdam