Moeder van Emerald uitgeroepen tot BWP-merrie van het jaar

Op de Nationale Presentatiedag, een wedstrijd vrij springen en exterieur van het BWP in Sint-Niklaas, wordt elk jaar bekend gemaakt wie zich een jaar lang de Merrie van het Jaar mag noemen. In 2017 is dat Carthina Z, de moeder van onder andere Emerald N.O.P. van Harrie Smolders.

Volle zus van Emerald, Diamanthina van ’t Ruytershof, was onder Constant Van Paesschen en Niels Bruynseels eveneens succesvol op het allerhoogste (1.60m-) niveau. Zij bracht op haar beurt ook al weer afstammelingen met het achtervoegsel ‘van ’t Ruytershof’ die van zich laten horen in de sport.Nog drie andere nakomelingen van Carthina Z lopen in het 1.45m: Fragile vh Meulenhof (v. Calato) in Italië, Gucci (v. For Pleasure) in Brazilië en Illusionata (v. Lord Z) in België voor de stal van Ludwig Criel.