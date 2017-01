Guery: ‘Mijn paard wist dat hij niet goed was, hij probeerde me zelfs te schoppen’

De eerste ronde ging perfect. De Belgische springruiter Jérôme Guery had geen klagen na zijn nulronde in de 1.50-rubriek van Jumping Amsterdam op vrijdagavond. De barrage van diezelfde Telegraaf Prijs ging echter minder goed. Met zijn 12-jarige hengst Alicante incasseerde Guery 11 strafpunten, waardoor hij 11de werd. ‘Uiteindelijk heb ik het maar laten lopen, omdat ik niks wilde forceren voor de Grote Prijs van zondag.’

Guery zag het na afloop meteen aan Alicante. Hoofd omlaag. ‘Hij wist dat het niet goed was’, zei Guery na afloop tegen de Hoefslag. ‘Hoe? Hij keek omlaag. Eenmaal in de stal was hij aan het schoppen. Hij probeerde mij zelfs te schoppen.’ De Belg moest er wel om lachen. Hij kent zijn paard als geen ander en vindt het mooi dat het dier ook beseft dat het wat minder ging. ‘Alicante speelde niet met me in de barrage. Ik wilde voor een goede tijd gaan, maar nam een bocht te kort. Jammer, maar geen ramp. We zijn in een goede vorm en willen zondag presteren.’

Na Jumping Amsterdam reist Guery af naar Hongkong en daarna naar CSI Al Shaqab in Doha. ‘Ons doel voor de lange termijn is om te presteren in de Global Champions Tour.’

Bekijk hier de uitslag van De Telegraaf Prijs.

Bron: de Hoefslag/Robert Hüsken