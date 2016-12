Mechelen: Zinius wint ook met Harrie Smolders

Hij startte in de staart van het deelnemersveld en hij kwam, zag en overwon in Mechelen in de eerste vijfsterren rubriek: Harrie Smolders met Zinius. Daarmee verwees hij zijn stalgenoot Jos Verlooy naar het tweede plan.

Met de eind september van Doron Kuipers overgenomen Zinius reed Smolders een messcherpe rit. Verlooy stond lange tijd aan de leiding met Farfelu de la Pomme (v. Vigo d’Arsouilles) en reed later ook nog naar de derde plek met Napa Valley (v. Nintender).

Ilena S stamt van Verdi en is BWP-geregistreerd. Zij werd vierde met de Fransman Mathieu Billot, gevolgd door Karel Cox met Tchao de la Roque (SF, v. Fergar Mail).

Veel ruiters gebruikten dit parcours als opwarmrondje, zoals Daniel Deusser met First Class van Eeckelghem, Christian Ahlmann met Aragon Z, Leopold van Asten met VDL Groep Zidane en Harrie Smolders met zijn wereldbekertroef Don VHP Z. Zij allen reden een langzame tijd.

Uitslag CSI5* 1.40m op tijd Jumping Mechelen.

Foto: Remco Veurink