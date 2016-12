Mechelen: Snelheidsduivel Harry Allen naar winst bij pony’s

Als een ware snelheidsduivel was het Harry Allen die aan het publiek van Jumping Mechelen liet zien wat snel rijden is. In de FEI Ponies Jumping Trophy, direct op tijd, bleef de jonge Ierse ruiter zijn concurrenten uit Zweden en Nederland voor. Met een derde plaats werden Elise van de Mheen en Ensilla (v. Luron) de beste Nederlandse combinatie.

Harry Allen

Het talent van de jonge Harry komt niet als een verrassing aangezien zijn broer, Betram Allen, op de 21ste plaats in de FEI world ranking is terug te vinden. In het zadel bij de 12 jarige Aughnashammer ging de Ierse pony ruiter op gewiekste manier door het parcours en klokte als vijfde starter in de piste naar de niet te kloppen tijd van 52,57 seconden.

Eerder noemde Bertram Allen zijn broertje al een natuurtalent. ‘Hij is relaxed, vindt het leuk, heeft humor en kan met iedereen goed opschieten.’ Over de eigenschappen als ruiter van zijn jonge broertje is hij ook te spreken: ‘Hij is niet slecht hè. Je kunt wel nagaan dat hij niet heel sterk is, dus hij gebruikt geen kracht, net zo min als ik dat doe. Hij is goed met de paarden, ze doen het graag voor hem. En hij wil heeft de wil om te winnen.’

Top drie

De Zweedse Julia Hallberg maakte het nog spannende met haar Nederlands gefokte Zabrino (v. Perion). Maar kwam 0,15 seconden te langzaam over de finish, de overwinning glipte hierdoor nèt tussen haar handen weg. De Nederlandse amazone Else van de Mheen zette in deze door buitenlandse combinaties gedomineerde rubriek ook een snelle tijd neer. Samen met haar ponymerrie Ensilla klokte zij 53.86 seconden en dat was goed voor een derde plaats.

Bron: Equnews/Hoefslag

Foto: Digishots