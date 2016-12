Mechelen: Halifax van het Kluizebos troeft Alicante af in Sires of the World

25 goedgekeurde hengsten gingen de strijd met elkaar aan in de Sires of the World-wedstrijd op Jumping Mechelen. Over het 1.45m-parcours lieten acht combinaties het hout boven: goed voor een spannende barrage.

De BWP-gekeurde Halifax van het Kluizebos (v. Heartbreaker) met snelheidsduivel Lorenzo de Luca was een fractie sneller dan zijn bij het KWPN goedgekeurde collega Alicante (v.Casall) met Jérôme Guery; het scheelde slechts 5/100 seconde. Op de derde plek, op een afstandje, Koen Vereecke met Woutland Imagine (v. Darco).

Holger Wulschner eindigde met DSP Colfosco (v. Check In 2) op de vierde plaats. De nummer één van de wereld, Christian Ahlmann, was de eerste die het aandurfde om de eerste lijn, van de eerste naar de tweede hindernis, in vier galopsprongen te rijden. Dit leverde hem de snelste tijd op, maar een springfout verwees hem en Carabis Z (v. Caritano) naar de vijfde plaats.

Ook Gregory Wathelet kon met Iron Man van de Padenborre (v. Darco) de nul niet behouden. Nicola Philippaerts en KWPN’er H&M Zilverstar T (v. Berlin) ondergingen hetzelfde lot. Deze Belgische ruiters eindigden respectievelijk op de zesde en zevende plaats. Er namen geen Nederlandse combinaties in deze rubriek deel.

Uitslag Sires of the World Jumping Mechelen.

Foto: DigiShots