Mechelen: Delestre wint, derde plaats voor Smolders

Gisterenavond werd in Mechelen de een-na-laatste 5* rubriek verreden. In de ‘KBC Bank & Verzekeringen’ Prijs kwamen de beste ruiters van de wereld aan de start, en uiteindelijk slaagden er twaalf van hen in om zonder springfouten dit 1,50m parcours rond te komen. Een barrage met twaalf ruiters moest dus over de winnaar bepalen, uiteindelijk ging Simone Delestre er vandoor met de overwinning.

Nederland

De spannende ontknoping van deze rubriek bleek geen makkelijke opgave. Er werden veel fouten gemaakt op hindernis vier en ook de eerste hindernis van de dubbelsprong leverde voor veel combinaties problemen op. Er kwamen in de barrage twee Nederlandse ruiters aan start, Leopold van Asten en Harrie Smolders. Leopold van Asten met VDL Groep Beauty (v. For Pleasure) liep tegen 8 strafpunten op en eindigde op een elfde plaats. Uiteindelijk kwam de eerste foutloze barrage van de Nederlander Harrie Smolders. Hij snelde met Don VHP Z (Diamant de Semilly x Voltaire) naar de eindmeet en klokte af in 34,59 seconden. Dit was een erg snelle tijd maar toch slaagden enkele combinaties erin om die tijd net iets scherper te stellen. Smolders en Don VHP eindigde op de derde plaats.

Guery en Delestre

De Belg Jérôme Guery sprong zoals altijd een spectaculaire barrage. Met de 14-jarige Zangersheide hengst Papillon Z (Perhaps van Berkenbroeck) sprong hij een foutloze ronde in 31,99 seconden. Het leek er ook even op dat Mechelen een Belgische overwinning zou krijgen, maar daar stak de nummer twee van de wereld, Simon Delestre, op de valreep nog een stokje voor. Hij won veel tijd door van hindernis vier naar de combinatie een erg krappe bocht te rijden met Sultan du Chateau (v. Kannan). Op die manier slaagde hij erin om na 31,71 seconden over de finish te rijden. Dit leverde hem meteen ook de overwinning op.

Bron: Equnews/Hoefslag

Foto: Stefano Grasso/LGCT