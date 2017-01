Maikel van der Vleuten: ‘Verdi mag weer mee’

Sinds de Olympische Spelen kwam Maikel van der Vleuten niet in de ring met zijn toppaard VDL Groep Verdi TN N.O.P. De hengst heeft wat vakantie gehad na Rio, maar nu is hij weer volop in training en kan hij weer mee op wedstrijd.

De zoon van Quidam de Revel is mateloos populair bij de fokkers. En dus moest hij deze winter ook aan zijn dekverplichtingen voldoen en voor diepvriessperma zorgen. ‘Ik ben hem de laatste maand weer intensiever aan het trainen’, vertelt de springruiter uit Someren.

‘Twee weken geleden heb ik hem twee rondjes in het Z gestart in Asten, vlak naast de deur. Morgen vertrekt hij naar Zwitserland, waar het CSI5* Basel plaatsvindt.’

Naast Verdi zijn de elfjarige Hannoveraan Salomon (v. Stolzenberg) en de negenjarige Exit of Ice Z op de vrachtwagen gezet. ‘Salomon springt de dikke tour’, aldus Van der Vleuten. ‘Hij loopt sinds het najaar mee in vier-, vijfsterren wedstrijden en ontwikkelt zich mooi. Exit of Ice Z is een jonge Emilion die ik alleen nog maar op één- en tweesterren concoursen gestart heb.’

Verdi loopt de iets lagere proeven; hij is mee in het kader van zijn opbouw richting de zwaardere proeven.

Bron: Hoefslag, overname zonder bronvermelding en link naar dit bericht niet toegestaan

Foto: Remco Veurink