Luciana Diniz: ‘Eindelijk weer op wedstrijd!’

Tijdens de Longines Global Champions Tour in Wenen in september vorig jaar liep de Portugese topamazone Luciana Diniz een gebroken voet op. Ze miste daardoor onder andere de finale van de LGCT in Doha, de wedstrijd die ze in 2015 op haar naam schreef.

Na Wenen, waar ze vijfde werd in de Grand Prix met Winningmood, liet Luciana Diniz al weten dat de blessure ernstiger was dan ze dacht. Haar enkel was dik en ze kon niet rijden. Twee weken later bleek de voet te zijn gebroken en dus was rust het devies.

Sinds een kleine twee weken zit de amazone weer in het zadel. Eerst zonder beugels, zodat er geen druk op haar voet uitgeoefend werd. Zowel Winningmood, Lennox als Fit for Fun zijn weer in training. Over een week vertrekt Diniz naar Florida om daar deel te nemen aan de wedstrijdreeksen in Wellington.

Luciana Diniz op topper Fit for Fun zonder beugels:



Facebook Luciana Diniz/Hoefslag

Foto: DigiShots