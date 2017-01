Liverpool: Sanne Thijssen rijdt top tien-noteringen

Michael Whitaker schreef op nieuwjaarsdag de belangrijkste rubriek van het CSI4* in Liverpool op zijn naam met JB’s Hot Stuff (v. Locarno). Sanne Thijssen is de enige Nederlandse deelnemer aan het concours; ze werd zevende en stuurde eerder op de dag Ulena naar een derde plek.Whitaker troefde landgenoot Robert Smith met Ilton (v. Dulf van den Bisschop) af. De nummer drie, Emanuelle Gaudiano, was precies twee seconden langzamer dan de winnaar. William Whitaker stuurde Utamaro d’Ecaussines (ex Joe Clee) naar het zesde geld.

Zeer snel op weg was Sanne Thijssen met de elfjarige merrie Celine M Z (v. Crusador), maar een balk hield haar van een topnotering. Nu moest ze als snelste vierfouter tevreden zijn met een zevende plek.

Whitaker rijdt de merrie sinds begin dit jaar; zijn eerste internationale wedstrijd met Hot Stuff was Indoor Brabant, waar ze zich meteen klasseerde in een 1.45m-rubriek; in Parijs een week later was het weer raak in de Prix de la Villa de Paris, over 1.50m, waarin ze zich als vijfde mocht opstellen. In London Olympia eind vorig jaar stuurde Whitaker haar naar de derde plek in het 1.50m direct op tijd, een wedstrijd die gewonnen werd door Harrie Smolders met Corrada. Een snel paard dus, deze AES-geregistreerde bruine, die hiervoor werd gereden door de Britse amazones Julie Andrews en Holly Smith.

Leuk detail: JB’s Hot Stuff is een dochter van toppaard Locarno, van het nichtje van Michael, Ellen Whitaker. JB staat voor de initialen van de fokker/eigenaar, Jayne Bean. Hij fokte uit de moeder ook nog en merrie van Cheers Cassini. Deze JB’s Hot Property springt eveneens met Michael Whitaker op het allerhoogste niveau.

Derde met Ulena

Eerder op de dag stuurde Sanne Thijssen topper Ulena (onder andere winnares van de Derby van Eindhoven 2016) naar een derde plek in het 1.45m direct op tijd. Ze moest haar meerdere erkennen in Felix Hassmann met SI Brazonado, die bijna een seconde sneller was. Robert Smith werd tweede met de KWPN-ruin Cimano E (v. Unaniem). Sanne bleef wel Olympische combinatie John Whitaker met Ornellaia voor, die vierde werd.

Bron: Hoefslag

Uitslag 1.50m CSI4* Liverpool.

Foto: DigiShots