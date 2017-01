Lisa Nooren zesde bij rentree

Vorig jaar brak springruiter Lisa Nooren tweemaal haar sleutelbeen. Maar ze is terug! Tijdens Indoor Drachten werd de Limburgse donderdag zesde in de 1.45m CSI2* Big Tour.

Begin 2016 brak Nooren haar sleutelbeen tijdens Indoor Brabant. Op een wedstrijd in Lier in november gebeurde dat nogmaals bij een val, waardoor zij Jumping Indoor Maastricht aan zich voorbij moest laten gaan.

In Drachten klom Nooren deze week in het zadel van de tienjarige BWP-ruin Hocus Pocus de Muze (Tinka´s Boy x For Pleasure). ‘Ik verwachtte er eigenlijk niet teveel van, omdat het de eerste keer was na mijn blessure,’ verklaarde het Rabo Talent van het Jaar 2015 na afloop. ‘Maar het was een lekker inloopproef. Mijn paard was heel fris, we hadden er allebei veel zin in.’

Nooren start vrijdag nog met twee paarden in de 1.45 m. rubriek en als dat goed gaat ook zondag in de Grote Prijs.

Big Tour: Jens van Grunsven

De overwinning tijdens de 1.45m CSI2* Big Tour was donderdag voor Jens van Grunsven op de rug van de tienjarige merrie Cika. Het duo haalde de finish in 52,21 seconden.

Sander Geerink en de twaalfjarige KWPN-ruin Robinson (Rubert R. x Odermus R) volgden op de tweede plaats. Het duo stopte de klok in 53,93 seconden. De Duitse springruiter Volker Höltgen en Carera 12 (Carinjo x Quidam De Revel) eindigde op de derde stek.

In totaal haalden 33 combinaties van de 89 starters de finish zonder het hout aan te raken.

Bron: equnews.nl en Hoefslag

Foto: Remco Veurink