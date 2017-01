Leipzig: Tweede plek voor achttienjarige Chaman

Hij redde het lange niet tegen snelheidsmonster Leonard de la Ferme met Pius Schwizer, maar de achttienjarige KWPN-hengst Chaman liet zien dat hij nog lang niet afgeschreven is. Met Ludger Beerbaum werd hij tweede in het 1.50m direct op tijd op Partner Pferd in Leipzig zojuist.

De eerste plek was net als vorig weekend in Bazel in een vergelijkbare rubriek voor Pius Schwizer met de elfjarige Landjuwel-zoon Leonard de la Ferme CH. Hij liet de chronometer stoppen op 61.92 seconden. Ruim twee seconden langzamer was Beerbaum met zijn senior-hengst van Baloubet du Rouet.

Plek drie was voor Scott Brash met Hello Annie (v. Contendro I), in 65.20 seconden. Daarna liggen de tijden vlak bij elkaar. Net niet in de prijzen belandde Maikel van der Vleuten met VDL Groep Verdi TN N.O.P. (v. Quidam de Revel).

Vleut zal er niet om malen. Een hele safe ronde met de vijftienjarige KWPN-hengst, die eigenlijk nog maar een maandje weer in training is. Vorig weekend (Basel) was de eerste serieuze wedstrijd voor de ervaren zoon van Quidam de Revel.

Uitslag CSI5*-W Leipzig 1.50m direct op tijd.

Foto: Remco Veurink