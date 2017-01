KWPN-hengst Van Gogh back on track

Afgelopen weekend reed Marco Kutscher de KWPN-hengst Van Gogh naar de winst in het Championat van Zürich. En dat terwijl hij pas vorig weekend voor het eerst weer mee was met de Duitse topruiter.

Eigenaar van de hengst, Daan Horn van Stal Horn, volgde de wedstrijd via de livestream. ‘Het was een mooi vloeiend rondje, waarbij Marco overal de eerste afstand kon pakken. Van Gogh was gretig en snel, zoals we hem kennen. Het is mooi dat hij dressuurmatig zo fijn voor elkaar is, dan lopen de bochten ook lekker.’ Voor de hengst staat nu Hong Kong op het programma, waar hij vorig jaar de hoog gedoteerde Grand Prix Longines EEM Masters won.

Samenwerking

Van Gogh heeft een paar maanden in Ootmarsum gestaan, waar Caroline Müller hem doortrainde, zoals altijd als de hengst dekverplichtingen heeft. Nu duurde die periode wat langer, omdat de Duitse topruiter rust had genomen vanwege een terugkerende rugblessure. ‘Die samenwerking is perfect’, aldus Horn. ‘Caroline kent de hengst door en door – ze heeft hem zelf tot en met CSI3* GP niveau opgeleid – en Marco kan zo weer met Van Gogh op concours; hij hoeft hem eerst niet in vorm te rijden voordat hij op wedstrijd gaat.’

Caroline, stalamazone én partner van Horn, verdient de credits voor het feit dat Van Gogh picobello voor elkaar is. Ze doet het dressuurmatige werk en rijdt de hengst in wat lagere proeven om hem in het ritme te houden. Meer ruiters profiteren van de voorbeeldige africhting van de paarden die van Stal Horn afkomstig zijn: ‘Glock’s Dobelensky van Gerco Schröder is er één die bijvoorbeeld hier op niveau gebracht is. Net als Lennox van Luciana Diniz, Carlotta van Connor Swail en KWPN hengst Whitaker van Hamad Ali Mohamed A Al Atteya.

Gewilde keuze

De dekaanvragen voor Van Gogh lopen inmiddels binnen: hij is weer beschikbaar middels vers sperma. Op de vraag of er meer dressuurgefokte merries aangeboden worden sinds zoon Cosmo en ook andere nakomelingen hun talent etaleren, antwoordt Horn: ‘Van Gogh wordt in toenemende mate een gewilde keuze voor fokkers van dressuurpaarden, zeker in Duitsland, waar hij ook heel populair is. Hij kan het achterbeengebruik en de galoppade verbeteren en is natuurlijk interessant vanwege de bloedspreiding.’

De Numero Uno-zoon heeft zelf ook een mooi model, kan geweldig bewegen en laat zich supergoed bewerken. Dat ervaart Horn zelf ook. ‘In de zomer klim ik er ook wel eens op. Dat is gewoon genieten. Als ik al tijd heb om te rijden, dan kies ik voor Van Gogh!’

Video van de overwinning in Zürich:



Bron: cd voor Hoefslag

Foto: DigiShots