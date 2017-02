KWPN’ers Eddie Blue en VDL Bravo S winnen in Ocala

Het internationale programma op HITS Ocala begon gisteren met twee overwinningen van Amerikanen op KWPN’ers. In de Welcome Stake, een 1,40m direct op tijd, was het de door Eddie Blue die zegevierde onder Devin Ryan. In de hoogst gedoteerde rubriek van de dag, een 1,50m stuurde Hunter Holloway de schimmelruin VDL Bravo S naar de zege.

Eddie Blue

Ian Millar liet met Baranus (v. Balou du Rouet), veruit de snelste tijd noteren in de Welcome Stake, maar met 4 strafpunten moest hij het met de 21e plek doen. Devin Ryan was met de door Honcoop uit Chaam gefokte Eddie Blue de snelste van maar liefst achttien foutlozen.

VDL Bravo S

In het 1,50m gingen 55 deelnemers van start. Acht schopten het tot de barrage en drie gingen nogmaals foutloos rond. Holloway won met de door Familie van Straaten uit Den Ham gefokte VDL Bravo S. Op plaats twee eindigde de Canadees Ian Miller met BWP’er Dixson, gevolgd door zijn landgenote Isabelle Lapierre met alweer een KWPN’er, namelijk Cescha M.

