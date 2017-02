KWPN Stallion Show: Drie hengsten niet aangewezen vanwege moederlijn

In de Brabanthallen in Den Bosch spande het er vanavond om op de eerste dag van de springhengsten. 34 hengsten verschenen nogmaals voor de hk-commissie om al dan niet groen licht te krijgen voor het verrichtingsonderzoek. Voor drie hengsten viel het doek vanwege te weinig sport of predicaten in de moederlijn.

Alle hengsten in groep 1 zijn aangewezen:

Cat. nr. 003 – J (Action Breaker x Quite Easy I)

(Action Breaker x Quiet Easy) met veel overzicht gesprongen, veel sport in de moederlijn

Cat. nr. 027 – Bourvil Vm Z (Baloubet du Rouet x Heartbreaker)

Iets meer in rechthoeksmodel, sterke bovenlijn, mooi bespierd, sterke vaders, goede moederlijn

Cat. nr. 035 – J-Star (Big Star x Cardento)

Iets strak op lendenpartij, goede reflexen en voorzichtig, drie merries op lijn in de sport

078 – Jerk D.D (Charisma x Cantos)

Charmante hengst, veel hengstuitdrukking, overtuigend gesprongen met goede techniek, interessante moederlijn

Cat. nr. 585 – Jamal E.B. (Action Breaker x Diamant de Semilly)

Duidelijke opdruk van Diamant de Semilly, vermogend en overtuigend gesprongen, drie toonaangevende hengsten, goede Franse moederlijn met sportpaarden

cat. nr. 041 – Jeffrey Jarden (Bustique x Warrant)

Rijtypische hengst, opvallende prestatie over het hout, goede afstamming

cat. nr. 069 – Cascalord (Cascadello x Lordanos)

Rijtypische hengst, sterke bovenlijn, twee keer goed gesprongen, goed opgebouwd, bekende Duitse moederlijn (Retina)

Groep 2; ook deze hengsten mogen alle door naar de verrichtingstest

93 Cosun x Quintero

Rijtypische hengst, twee keer overtuigend gesprongen, met veel reflexen; exterieur verankerd in de moederlijn

96 Dakar x Ultimo

Charmante en jeugdige hengst, springt met veel overzicht en is zeer voorzichtig, predicaatrijke moederlijn

117 El Clarimo x Indoctro

Goed rijtypisch, gretig bij het springen maar wel voorzichtig, interessant ook qua afstamming

134 Entertainer x Vittorio

Goed in rechthoeksmodel, charmante hengst, rijtypisch, reflexen en vermogen bij springen,

142 Extase x Roven xx

Voldoende in rechthoeksmodel, jeugdig, mag met meer rust springen, halfbloedmoeder maakt ‘m genetisch interessant

147 Jonkheer De Span (Farfan M x Calvin Z) (foto)

Rijtypisch, sterke bovenlijn, springt met veel macht, techniek en reflexen, uit Holsteiner stam van Ukato en Calido + KAMPIOENSKEURING

150 Fernando H x Colino

Royaal ontwikkeld, mooie voorhand, veel techniek bij het springen, tweede moeder is die van Hickstead

Groep 3: Op één na alle hengsten door:

160 Flying Dream x Indorado

Goed rijtypisch, iets meer jeugd, positief opgebouwd tijdens het springen, predicaatrijke moederijn

133 Hunters Scendro x Elvis ter Putte

Mooie verrichting, veel vermogen, interessante merrielijn met voldoende tot veel sport

181 Kannan x Darco

Voldoende ontwikkeld, duidelijke Darco in het exterieur, voldoende verrichting in het springen, derde merrie leverde kinderen in de sport

185 Juventus V G (Kannan x Indoctro)

Royaal ontwikkeld, sterke bovenlijn, correct fundament, sterke reflexen, veel techniek, predicaatrijke moederlijn + KAMPIOENSKEURING

186 Kannan x Coriander

Aansprekende hengst, opvallende reflexen, veel sportpaarden en ggk hengsten uit moederlijn

187 Kannan x Diamant de Semilly

Royaal ontwikkeld, mag meer jeugd uitstralen, reflexen en techniek vallen op, geen predikaten en sport in de moederlijn, NIET AANGEWEZEN

193 l’Arc de Triomphe x Dollar de la Pierre

Veel uitstraling, rijtypisch, veel techniek en reflexen, sportpaarden uit de moederlijn

Groep 4: Eén hengst niet door:

252 Toulon x G.Ramiro Z

Rechthoeksmodel, sterke rug- en lendenpartij, techniek en vermogen bij het springen, predicaatrijke merrielijn (Molga)

256 Untouchable x Burggraaf

Goed model, rijtypisch, hengstenuitdrukking; springt voorzichtig en met reflexen, predicaten en sport in de moederlijn

262 Ustinov x Van Gogh

Voldoende sterke bouw en bovenlijn, goed gesprongen, weinig predicaten en sport in de merrielijn: NIET AANGEWEZEN

264 Verdi x Fuego du Prelet

Sterk gebouwd, ruim voldoende gesprongen, uit Zottie-stam, sterke moederlijn, sterke vaders

268 Verdi x Baloubet du Rouet

Mag meer maat hebben, formaat ok, reflexen en techniek in het springen, predicaatrijke moederlijn

270 Joyride (Verdi x Heartbreaker)

Goed gebouwd, springt met veel inzet, met reflexen en vermogen; predicaatrijke moederlijn + KAMPIOENSKEURING

Groep 5: Doek valt voor één hengst vanwege weinig indrukwekkende moederlijn:

274 Vigo d’Arsouilles x Carolus

Rijtypische hengst met hengstenopdruk, techniek en vermogen, 1e drie moeders in de sport gelopen

277 Vigo x Libero H

Rijtypisch, goed fundament, drie goede vaders, maar geen indrukwekkende moederlijn, NIET AANGEWEZEN

283 Zapatero VDL x Indoctro

Royaal ontwikkelde hengst, veel hengstenuitdrukking, valt op door reflexen en techniek, Sinaa-stam waaruit sport genoeg komt

285 Zilverstar x Indoctro

Net vold. in rechthoeksmodel, springt goed, sportrijke merrielijn (Irante)

295 Zirocco Blue x Indoctro

Zeer veel vermogen, moerlijn gaat terug op Soraya (v. Ladykiller xx), zeer bekende merrielijn

574 Zapatero VDL x Mermus R

Goed model, goed gesprongen vandaag, moederlijn uit Bianca, moeder liep goede test + KAMPIOENSKEURING

Morgen om 8.00 uur begint de tweede dag van de springhengsten, met de derde bezichtiging. De jonge zonen van Farfan, Kannan, Verdi en Zapatero VDL zien we terug in de kampioenkeuring, om 13.40 uur, samen met een aantal leeeftijdgenoten die morgen nog worden aangewezen.

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots