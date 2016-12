Knape: ‘Geen geweldig sportjaar achter de rug’

‘Het duurde even voordat ik wist hoe ik hem moest rijden en we een combinatie werden. Zo ging het op het NK Young Riders in Mierlo echt niet goed. Ik ben naar bondscoach Luc Steeghs toe gegaan en heb hem gevraagd of ik nog kans maakte op het Nederlands team. Hij zei eerlijk dat de kans heel klein was geworden door het NK. Dus besloot ik mij op de senioren te richten en een aantal tweesterren te starten. Meteen al in de eerste Grote Prijs ging het ineens top met Suarez.’

Knape vervolgt: ‘Kort daarna mocht ik in Wierden invallen in het team en hebben we de landenwedstrijd gewonnen. Grappig genoeg is het door de goede resultaten, voornamelijk bij de senioren, toch nog gelukt is om te selecteren voor het EK Young Riders, heel gaaf!’

‘Ik ben vertrouwen blijven hebben in Suarez, ben stug door blijven gaan, en dat werd uiteindelijk beloond met een teamplek. Ik had hem precies op tijd topfit en in vorm. Helaas ging het meteen al op de eerste dag van het EK mis, waardoor ik op het laatst gewisseld werd met een andere teamgenoot. Ik wilde daar natuurlijk zo goed mogelijk rijden en baalde er onwijs van.’, aldus de springruiter.

Positief terugkijken

‘Maar achteraf ben ik blij dat we het EK überhaupt gered hebben. Ik kan er nu wel positief op terugkijken. Zo kan het gaan in onze sport. De ene keer ben je foutloos en pak je de winst en de volgende keer bungel je ergens onderaan in het klassement. Na het EK heb ik weer goede resultaten geboekt, dus dat haalde me weer uit de dip. Zo’n opsteker heb je af en toe nodig als je er zeven dagen in de week voor traint.’

De ruiter zit sinds vorig jaar in het Rabobank Talentenplan en is dus genomineerd als Rabobank Talent van het jaar. ‘Anky van Grunsven en Harrie Smolders hebben tijdens de laatste meeting van het Rabo Talententeam verteld over hoe je naar een piekmoment toe werkt met je paard. Heel leerzaam en leuk om te horen hoe de topruiters dat doen.’

Fitnesstraining

‘Het Rabo Talententeam heeft daarnaast mogelijk gemaakt dat ik iedere week fitnesstraining kan doen en ik ben begonnen met mentale training van Rico Schruijers. Hij kan super goed uitleg geven over hoe alles tussen de oren werkt. Hopelijk komt Cacharel volgend jaar weer helemaal terug in vorm. Pas dan ga ik specifieke doelen stellen. Ik kan me er in ieder geval erg op verheugen om met haar de ring in te gaan!”

Bron: RuitersinOranje

Foto: Remco Veurink (archieffoto)