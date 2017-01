Kevin Staut: ‘Cambodja is mijn motivatie’

De Fransman Kevin Staut kennen we vooral als springruiter. In 2016 won hij tijdens de Olympische Spelen goud met het team, in 2014 tijdens de WEG zilver en in 2009 werd hij Europees Kampioen. Naast zijn paarden en de topsport zet hij zich ook in voor de organisatie JustWorld International, waarbij hij werkt met kinderen die onder of op de armoedegrens leven. Het is dat liefdadigheidswerk waar Staut zijn motivatie om de beste in de paardensport te zijn vandaan haalt.

‘In 2005 werd ik benaderd door Jessica Newman, de oprichter van de organisatie, ze vroeg of ik ambassadeur wilde worden.’ Staut voelde zich, als naar-eigen-zeggen een niet zo’n beste ruiter, vereerd. ‘Niet dat ik nu een goede ruiter ben, maar ik was toen erg jong en onervaren! Ze hadden nieuw bloed nodig, zei ze. Een nieuwe generatie in Europa om te helpen. Ik heb ja gezegd.’

Niet betrokken

De eerste negen jaar voelde Staut zich niet echt betrokken bij het project. ‘Ik sprak wel over de organisatie en ik wilde Jessica wel helpen, maar ik had er niet echt passie voor.’ aldus de Fransman.

Dat veranderde toen Staut werd uitgenodigd om naar Cambodja te gaan. Het was 2014 en Staut wiens jongere zus geadopteerd is vanuit Cambodja, nam het aanbod aan. Zijn zus wilde graag met hem mee. ‘Op die manier kon ik het mooi combineren, dacht ik. Ik weet eigenlijk ook niet wat ik er van kon verwachten. Wanneer je naar een derdewereldland gaat, dan denk je dat je misschien medelijden hebt. Voor de paardensport reis ik ook veel, ook naar arme landen. Dan zie je ook soms minder leuke dingen.’

Geen medelijden

Maar medelijden kreeg de springruiter niet. ‘Integendeel, het was overweldigend. Je ziet mensen keihard werden om kinderen onderwijs te geven. Je ziet de hoop, de inzet en de ‘drive’. Je ziet de blijdschap, ik denk soms dat een kind daar wel eens gelukkiger is dan hier. Zij hebben de dromen en de idealen. Ik moest echt naar het land toe om het te zien, om het te begrijpen.’

Een jaar later bezocht de ruiter Guatemala en inmiddels zet de ruiter zich volledig in voor de organisatie. ‘Als ik ergens naar toe ga en ik voel mij niet helemaal tevreden, vanwege een slechte wedstrijd of er ging een balk af in de Grand Prix dan denk ik aan die tijd en aan die kinderen en waar zij de motivatie vandaan halen. Het leert je positief denken. Het heeft mijn leven veranderd.’

‘We hebben een doel nodig’

Voor de zus van Staut was het ook een belangrijke reis. ‘In Frankrijk is veel van de jeugd depressief. Ze hebben geen motivatie, gaan niet naar school en werken niet hard of hebben geen doel in het leven. Ik denk dat we in Europa geen ambitie meer hebben. Dat is jammer, we zijn heel erg pessimistisch en negatief op dit moment. Mijn zus zag dat die kinderen niks hadden. Geen IPhones, geen computers. Enkel de mogelijkheid om iets van hun leven te maken. Dat heeft haar manier van denken veranderd. Terug in Europa was ze veel meer gemotiveerd om naar school te gaan, om hard te werken.’

Staut vervolgt: We hebben allemaal hoop nodig, een doel in ons leven. Ik heb de kans gehad om mijn passie bij de paarden te vinden. Om mijn sport op het hoogste niveau te kunnen uitoefenen, ik heb iets fantastisch.’

Bron: Horsenetwork