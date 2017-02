Juventus VG de onbetwiste kampioen in Den Bosch *foto’s*

Tijdens de Kampioenskeuring van de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch bleek de jonge springhengst Juventus VG de beste.

‘We letten op het exterieur en de maat en formaat, het springen en uiteraard de afstamming. Zeker voor een hengst is de pedigree een heel belangrijk onderdeel. Die drie dingen brengen we bij elkaar en daaruit gaan we dan tot plaatsing over voor de Kampioenskeuring.’ Op basis van deze afwegingen besloot de keuringscommissie de Kannan-zoon uit te roepen tot de kampioen.

Juventus VG kwam in 2014 ter wereld bij fokker J. van Gestel en is inmiddels in het bezit van VDL Stud. Hij is het eerste veulen van Duzella (v. Indoctro) en komt uit een merrielijn waar onder andere ook 1.45m-springpaard Bocelli (v. Indoctro) uit afstamt.

De uitslag van de kampioenskeuring is als volgt:

