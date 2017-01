Wat Jur Vrieling met zijn prijzengeld gaat doen? ‘Een lekker pilsje kopen’

Terwijl zijn ereronde belicht werd door grote spotlight, galmde Geef mij maar Amsterdam door de speakers in de RAI. Jur Vrieling won samen met VDL Glasgow van het Merelsnest deze vrijdagavond De Telegraaf Prijs, op 1.50-niveau. De springruiter was dolblij met zijn overwinning. ‘Geweldig! Het publiek was ongelofelijk.’

Vrieling ging na de eerste ronde aan de leiding. Hij zei toen tegen de Duitser Marcus Ehning dat hij alleen maar lager kon eindigen. ‘Dat is niet waar’, zei Ehning vlak voor de barrage tegen Vrieling. ‘Als je wint, blijf je bovenaan.’ Na de overwinning kwam Ehning de Nederlander feliciteren. ‘Ik heb het je gezegd!’, zei Ehning lachend. Zelf werd hij met Gin Chin Van Het Lindenhof 9de.

Prijzengeld

Met de zege in deze rubriek won Vrieling 6875 euro. ‘Hier hebben we voor getraind. Amsterdam is misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het indoorseizoen. Daar wil ik presteren. Dit paard heeft alle vermogen en bovendien een lief en goed karakter. Hij is pas 11 jaar. Ik ga me focussen op de landenwedstrijden van komende zomer met Glasgow. Wat ik met het prijzengeld ga doen? Een lekker pilsje kopen!’

Bron: de Hoefslag/Robert Hüsken