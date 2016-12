Joe Clee succesvol met hengsten Ferrari SFN en Kafka in Mechelen

In de rubriek zesjarige hengsten tijdens Jumping Mechelen was er een dubbel succes voor de Brit Joe Clee. Zowel met de KWPN hengst Ferrari SFN als met Kafka Vd Heffink wist hij zich in de prijzen te springen.

In de barrage wist hij de eerste prijs te behalen met Kafka Vd Heffinck in een tijd van 34.69 en zijn derde prijs was met Ferrari SFN (35.66). Plek twee werd bezet door de Belg Gilles Thomas met Edison Van Schuttershof (v. Darco) in 35.16 seconden. De Belg Tim Claes sloot de rij op een vierde plaats met Kanjer van ’t Heike in een tijd van 38.64 seconden.

Ferrari SFN

De zesjarige voor het AES goedgekeurde hengst Ferrari SFN werd eind september geveild op de SFN-veiling voor 165.000 euro. Hester Klompmaker leidde Ferrari SFN op; het duo werd Fries Indoor Kampioen in de klasse M begin dit jaar.

Kafka Vd Heffink

Bij de Pavo hengstencompetitie in maart dit jaar sprong de BWP gekeurde Kafka Vd Heffinck naar de winst in de laatste rubriek. Daarmee was de hengst echter niet goed voor de eindtitel, want deze viel in handen van Don Darco de Bornival. Kafka werd uiteindelijk derde.

Bron: Longinestiming

Foto: Remco Veurink