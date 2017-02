Jody van Gerwen: ‘Wéér engeltje op m’n schouder gehad…’

Sinds eind juni vorig jaar zat ze weer in het zadel, Jody van Gerwen, na een beenbreuk die ze in het voorjaar had opgelopen tijdens de Costa del Sol Tour. Nu belandt de springamazone opnieuw in de lappenmand… Vandaag in Sentower Park in Opglabbeek klapte ze achterover met een paard, waarbij het dier op haar belandde.

En dus moest nog geen jaar na het ongeluk in Spanje wéér de gang naar het ziekenhuis gemaakt worden. ‘Foto’s en een mri-scan wezen uit dat mijn rechter knieschijf eruit geschoven is en de bandjes zijn afgescheurd. Ook is er een en ander gebroken. Maar het had erger gekund’, schrijft Van Gerwen op haar Facebook-pagina. Ze zit nu thuis in het gips en wordt maandag gebeld over wat het plan nu is. Sowieso zal een operatie volgen en kan ze weer een periode van revalidatie tegemoet zien.

Tijdens de strijd om de Animo Cup Finales eindigde ze gisteren nog in de prijzen met de jonge paarden Fundament-E (v. Baltic VDL) en Fairway (v. Baldwin B).

Handelaar en trainer Arno Neessen zag het ongeluk gebeuren. Hij reageert: ‘Ben blij dat ’t behalve met je knie goed met je gaat, want dat zag er echt eng uit. Veel sterkte en ’n voorspoedig herstel.’

