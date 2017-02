Jessica Springsteen: ‘Ik wist wat ik moest doen’

Jessica Springsteen en de Oldenburger merrie Tiger Lily gingen gisteren als laatst van start in de 1,45m-rubriek op het Winter Equestrian Festival in Wellington en wonnen. Daarmee lieten ze maar liefst 75 combinaties achter zich in de einduitslag.

‘Ik heb voor mij veel rondjes kunnen bekijken’, zegt Springsteen. ‘Ik wist wat ik moest doen. Dat is het voordeel van de laatste starter, Ik heb zelfs extra galopsprongen gemaakt, waar anderen er juist één weg lieten. Maar ze is zo snel. Ik hoef haar niet aan te sporen. Ik geef gewoon wat teugel en ze gaat!

Meteen geweldig

Springsteen kocht de nu tienjarige Tiger Lily eind 2015. ‘Het is een pittige merrie’, vertelt de Amerikaanse. ‘Ze wil altijd gaan en ik moet goed mijn best doen om haar aan elkaar te rijden.’ Ze vond Tiger Lily toen ze trainde bij Edwina Tops-Alexander en Jan Tops. Ze liep toen onder de Italiaan Massimo Grossato. ‘Ik zou haar eigenlijk helemaal niet gaan proberen. Edwina en Jan gingen haar bekijken en ik besloot op het laatste moment om mee te gaan. Ik vond haar meteen geweldig.’

Zenith

Ook Jeroen Dubbeldam en Zenith gingen van start in het 1,45m-direct op tijd. Ze lieten 4 strafpunten noteren.

Bron: Persbericht Jennifer Wood Media