Jelmer Hoekstra: ‘Hier werk ik zo hard voor’

Via het Rabo Talententeam mocht Jelmer Hoekstra dit jaar op CHIO Rotterdam starten. Het was volgens hem een geweldige ervaring om tussen de wereldtop te rijden. ‘Dat smaakte meteen naar meer. Dan weet je: dit wil ik echt graag, hier werk ik zo hard voor,’ laat Hoekstra weten.

Verkoop Chaplin

‘De keerzijde van het CHIO was dat Chaplin daardoor meteen daarna verkocht werd. Zo kan het gaan. Ik werk ten slotte op een handelsstal, dus ik weet dat de paarden op den duur ook weer weg gaan. Maar het was één van de beste paarden die ik ooit gereden heb, dus het was wel jammer. Daarentegen komen er altijd weer nieuwe talentvolle paarden op stal. En om daar weer mee te beginnen is ook een leuke uitdaging. Het winnen van de Grote Prijs in Wierden was trouwens ook een gaaf hoogtepunt.’

Lessen Rob Ehrens

Behalve de prachtige kans die ik kreeg in Rotterdam kon ik door het Rabo Talententeam lessen bij Rob Ehrens. Ik vind hem echt een toptrainer en ik heb altijd veel aan zijn lessen om thuis mee verder te gaan. Daarnaast ga ik een traject van mentale training doen bij Rico Schruijers. Ik kan er soms te gebrand op zijn om goed te presteren en dan loop ik mezelf voorbij. Ik moet leren rustig te blijven en niet te veel druk op mezelf te leggen. Hopelijk kan hij mij daarmee helpen.

Schouderblessure

Nu moet ik even rustig aan doen vanwege een schouderblessure, maar ik hoop dat ik op Jumping Amsterdam kan en mag starten. We hebben een aantal leuke jonge paarden op stal gekregen, dus we gaan kijken wat die ons gaan brengen.”

Bron: Ruiters in Oranje

Foto: Digishots