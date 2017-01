JA: Six Bar overwinning voor Greeve en KWPN-hengst Emir R

Dertien combinaties gingen met elkaar de strijd aan in de RAI Amsterdam Six Bar Challenge, de enige combinatie die foutloos over de 1,90m hindernis kwam was Michael Greeve en de pas achtjarige Emir R. De laatste ronde hoefde niet meer gesprongen te worden, gezien de overige combinaties in één van de voorgaande rondes een fout kregen.

Michael Greeve en Emir R foutloos

In de eerste ronde bleven acht combinaties foutloos. Na de tweede ronde, waarbij de laatste hindernis op 1,70m stond, bleven er nog vier combinaties over die de strijd aangingen in de derde ronde. Suus Kuyten en Billy Kin (v. Baloubet du Rouet) kregen een fout op de laatste hindernis en werden uitgeschakeld.

In de vierde ronde werd de laatste hindernis verhoogd naar 1,90m. Leon Thijssen en Aken Utopia kregen een fout op de derde hindernis, wel kwamen ze foutloos over de laatste hindernis. De Ierse ruiter Dermott Lennon en Loughview Lou-Lou (v. Limmerick) kregen dan wel weer een fout op de 1,90m stijlsprong. Greeve wist als enige alle vier de gesprongen rondes foutloos door te komen met de KWPN-goedgekeurde Colman-zoon en wist hiermee €3.750,- aan prijzengeld te winnen.

