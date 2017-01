JA: Siebe Kramer heer en meester in het ZZ

Siebe Kramer en de Ginus-dochter Donnafugata wisten zojuist de Telegraaf Prijs op Jumping Amsterdam te winnen. Als laatste ruiter in de barrage wist hij met ruim een seconde afstand op nummer twee de winst mee naar huis te nemen. De ruiter startte vandaag twee paarden in de nationale klasse ZZ, naast Donnafugata ook Europa (v. Kannan).

Tijd nemen

‘Europa vond het wat spannend en die kreeg twee balken in de eerste ronde,’ vertelt de winnaar. ‘Donnafugata is al heel ervaren en die ging heel goed. Ik kon anderen beetje zien rijden, dus ik wist hoe snel ik ongeveer moest rijden. Voor de dubbelsprong heb ik iets meer tijd genomen en dat daarna tijdens het laatste stuk van de rit weer wat ingehaald, dat pakte goed uit.’

Jumping Amsterdam is klaar voor de in Oud-Beijerland woonachtige ruiter, maar hij zit niet stil. ‘In principe wil ik Donnafugata volgende maand meenmenen naar de internationale wedstrijd in Roosendaal.’

Dennis van den Brink werd met El Greco (v. Diarado) tweede en als derde mocht Emmelie Melssen zich opstellen met Piccolo R (v. Centauer Z).

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots