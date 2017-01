JA: Patrice Delaveau en Aquila HDC winnen 1,50m

Het basisparcours van de Anemone Horse Truck Prize bleek geen makkelijke opgave voor de deelnemers. Van de 45 startende combinaties verlieten er zes vrijwillig de piste en mochten slechts negen combinaties foutloos door naar de barrage. Fransman Patrice Delaveau bleek met Aquila HDC de concurrentie de baas te zijn en wist de rubriek op zijn naam te zetten. Jérôme Guery mocht zich vandaag met Garfield de Tiji des Templiers als tweede opstellen. Als beste Nederlandse ruiter eindigde Albert Zoer met Gigolo op een derde plaats.

Patrice Delaveau

Sinds Haras Des Coudrettes de Ovidius-zoon Aquila HDC op de SFN-veiling kocht, zit Delaveau in het zadel en zoals vandaag weer te zien is, niet zonder succes. Zij waren één van de vijf combinaties die foutloos bleven in de barrage, maar Delaveau en Aquila waren met de ijzersterke rit de snelste en claimde de €6.875,- aan prijzengeld.

Guery en Zoer

Jérôme Guery, die gisteren met Alicante een minder gelukkige dag beleefde, snelde zich met Quasimodo Z-nakomeling door de barrage maar kon niet tippen aan de snelle tijd van Delaveau. De altijd snelle Zoer moest vandaag genoegen nemen met een derde plek. In het zadel van de Cicero Z-zoon, wist hij de derde geldprijs van €4.125,- in eigen land te houden.

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots