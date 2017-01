JA: Lisa Nooren wint Hästens Prize

Een Nederlands podium in de 1,45m rubriek van zaterdag. Lisa Nooren kwam zojuist als snelste en met de meeste punten (65) over de finish te de finish te rijden in de Hästens Prize. Een halve seconde voorsprong had Nooren op de nummer twee. Sander Geerink en Bentley N (v. Numero Uno), zijn in goede vorm. Net als donderdag en vrijdag wisten zij zich in de prijzen te rijden, in deze rubriek werden de combinatie tweede. Ben Schröder moest met Glock’s Champions Ludwig (v. Ludwigs Ass) genoegen nemen met een derde plaats.

Lisa Nooren

Plek één tot en met twaalf wisten allemaal 65 punten binnen te halen, maar Nooren was hierin de snelste. Halverwege het deelnemersverld kwam Nooren de baan in, met een ijzersterke ronde wist de jonge amazone de concurrentie achter zich te houden en de Hästens Prize te winnen. In het zadel van de VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus) haalde de amazone €2.500,- aan prijzengeld binnen.

Geerink en Schröder

Het tweede prijzengeld ging naar Geerink reed de KWPN-ruin Bentley, die een tijd van 50.59 seconden neerzette, een halve seconde langzamer dan de winnares. Schröder en de Glock-ruin eindigden ruim een seconde achter Geerink. Met een derde plaats ontvingen zij €1.500,-.

