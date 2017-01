JA: Gianni Govoni naar zege met Winn Winn

Zojuist werd in Amsterdam gestreden om de overwinning in de Provincie Noord-Holland Prijs over 1,45m. Het basisparcours was uitdagend opgezet, maar toch slaagden maar liefst negentien combinaties erin om foutloos rond te komen. In de barrage was het uiteindelijk Gianni Govoni die met zijn paard met de toepasselijke naam Winn Winn met de overwinning aan de haal ging.

We zagen in deze rubriek ook twee Nederlandse winnaars van gisteren terug. Michael Greeve won de Six Bar met Emir R, maar wist zich vandaag niet te plaatsen voor de barrage door twee springfouten. Lisa Nooren, gisteren de winnares in de Hästensprijs, leek op weg naar een mooie foutloze ronde in de eerste omloop, maar zag op de laatste hindernis toch nog een balk vallen.

Remco Been zeer snel

Het was in de barrage Julia Kayser die de eerste foutloze ronde neerzette in een tijd van 34,02. Albert Zoer ging met Dum Drum vol in de aanval en liet meerdere galopsprongen weg. Dit zag hij beloond worden met een foutloze rit in een tijd van 32,11 seconden. Ben Schröder opende vervolgens de aanval op de tijd van Zoer, maar moest met 33,91 seconden toch zijn meerdere erkennen in de Drent. Remco Been kreeg het vervolgens wél voor elkaar, hij zette met Lumen Ulady de nieuwe te kloppen tijd van 31,97 seconden neer.

Winn Winn wint?

Patrice Delaveau had de smaak van gisteren nog goed te pakken. Remco Been mocht maar kort van zijn leidende positie genieten want Delaveau dook in de rit erna direct fors onder zijn tijd door. Met Carinjo HDC reed hij als een bezetene en klokte hij een spectaculaire tijd van 31,05 seconden. Ook hij ging niet lang aan de leiding, de Italiaan Gianni Govoni ging met zijn merrie Winn Winn pijlsnel in de aanval op de tijd van Delaveau en met succes, ze finishten in een tijd van 30,81 seconden en waren daarmee de te kloppen combinatie.

Houtzager bijna!

Jur Vrieling ging op weg met een missie: de tijd van de Italiaan verslaan. Hij reed als de bliksem met Zypern III, maar vond zijn Waterloo op de dubbel. Een forse springfout op de eerste hindernis deed Vrieling beslissen om de merrie weg te sturen voor de tweede sprong. Hij reed de barrage rustig uit en kreeg daarvoor applaus van het aanwezige publiek.

Marc Houtzager, die vorige week de Grote Prijs van Drachten won, liet de Italiaan nog wel even zweten. Hij stuurde Sterrehof’s Bylou bliksemsnel door het parcours en leek de snelste tijd te gaan neerzetten, maar zag de klok uiteindelijk stilstaan op 30,98 seconden, goed voor een tweede tijd.

Foto: DigiShots