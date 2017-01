JA: Felix Hassmann wint The Communication Company Prize

De 1,40m klasse direct op tijd kende een groot deelnemersveld van 47 combinaties, hierin wist Felix Hassmann als snelste over de finish te de finish te rijden. De verschillen in de top drie waren klein, ze lagen slechts onder een seconde. Op een tweede plaats eindigden Sander Geerink en Bentley N (v. Numero Uno), hiermee werden zij de beste Nederlandse combinatie. Ruben Romp nam met Happy (v. Lux Z) de derde plaats in beslag.

Felix Hassmann

Als negende ruiter kwam Hassman de baan al in, met een spectaculaire ronde wist hij de concurrentie voor te houden en de The Communication Company Prize te winnen. In het zadel van de Sl Brazonado (v. Sl Baluarte)haalde de Duitse ruiter €1.250,- aan prijzengeld binnen.

Geerink en Romp

Het tweede prijzengeld ging naar Geerink reed de KWPN-ruin Bentley naar een tijd van 56,50 seconden, slechts 0,35 seconden langzamer dan de winnaar. Ook Romp en de Lux Z-merrie eindigde nog net in de 56 seconden, zij plaatsten zich als derde.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots