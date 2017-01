JA: Ehning bovenaan in Integro Prize

Ook de 1,45m klasse telde een groot en sterk deelnemersveld van 44 combinaties, Marcus Ehning en Calanda 42 (v. Calido I) kwamen hierin met de snelste tijd in de barage als best uit de bus. Maar liefst 29 combinaties wisten zich te plaatsen voor de barrage. Een halve seconde achter Ehning eindigde de Amsterdammer Remco Been op een tweede plaats, hij zadelde Lumen Ulady (v. Guidam). Sander Geerink en Bentley N (v. Numero Uno) werden eerder op de avond nog tweede in de 1,40m rubriek, in deze klasse werd de combinatie derde.

Marcus Ehning

Ook in deze rubriek wist een Duitse ruiter te winnen. Al vrij vroeg in de barrage zetten hij en Calanda 42 een snelle rit neer die niet meer te evenaren was voor de concurrentie. Met 0,51 seconden bleef hij de nummer twee voor en sleepte hiermee de €2.500,- aan prijzengeld binnen.

Been en Geerink

Als tweede combinatie in de barrage gingen Been en Lumen Ulady de baan. Op Ehning na, wist de Amsterdamse ruiter alle combinaties achter zich houden. Geerink, die eerder vandaag al succesvol meereed met Bentley N, legde beslag op de derde plaats.

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots