Interessante hengsten op springavond van KWPN hengstenkeuring

Op donderdag 2 februari staat het avondprogramma van de KWPN hengstenkeuring volledig in het teken van de springsport. In zowel de finales van de Blom hengstencompetities als de VHO Trofee én Grote Prijs zullen grote namen met elkaar de strijd aangaan.

Grote Prijs

In de 1.50m Grote Prijs verschijnen zes ervaren hengsten aan de start. Onder hen Arezzo VDL (Chin Chin x Heartbreaker) met Jur Vrieling, die al menigmaal tot succes kwam op de springavond van de KWPN hengstenkeuring en vele internationale concoursen. Hij krijgt onder meer concurrentie van de Larino-zoon Carrera (mv. Contender), die met Willem Greve hard aan de weg timmert, en de eveneens veel progressie makende Don Diablo HX (Vittorio x Calvados) met Michel Hendrix in het zadel.

VHO Trofee

Ook de VHO Trofee (1.40m) staat garant voor prachtige sport. In deze rubriek komen vooral hengsten uit de D- en E-jaargangen aan de start en ook de succesvolle Zapatero VDL (Chin Chin x Ircolando) zal met James Billington een serieuze poging ondernemen deze trofee mee naar huis te nemen. Uit eigen stal zal hij onder meer concurrentie krijgen van de immer spectaculair springende Etoulon VDL (Toulon x Calvados) onder Jur Vrieling. Of zal de nieuwe winnaar van de VHO Trofee uit Limburg afkomstig zijn, zoals de goed springende Entertainer (Warrant x Corland) met Michel Hendrix of de altijd snelle Vleut-zoon Edinburgh (Darco) onder Kristian Houwen? Elf hengsten zullen alles uit de kast halen.

Hengstencompetitie

En wat te denken van de spannende finales van de Blom Hengstencompetities klasse L, M en Z. Zal de veelwinnende Zirocco Blue VDL-zoon Florian (mv. Cardento) onder Albert Zoer op herhaling gaan, ditmaal in de klasse Z?

In de klasse M zijn de verschillen ook maar klein en gaat titelverdediger Grandorado TN (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II) onder Willem Greve nipt aan de leiding, maar hij wordt op de hielen gezeten door onder andere de Isah Cup-kampioen Global Express (Oriënt Express x Laudanum xx) onder Lennard de Boer.

Ook in de klasse L belooft het een spannende strijd te worden. De voorzichtige, met veel afdruk springende Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano Z) staat met Patrick van der Schans aan de leiding in het tussenklassement. Zal hij dit weten om te zetten in de eindzege? Of gaat die naar één van zijn naaste concurrenten zoals de veelbelovende Hotspot (Hors la Loi II x Nabab de Rêve) onder Mathijs van Asten of de goed springende Hermantico (Comme Il Faut x Colbert GTI) onder Jesper Romp. De strijd ligt nog helemaal open en de deelnemersvelden zijn sterk, waarmee de springavond van de hengstenkeuring een zowel mooie als informatieve avond zal gaan worden.

